Video Yaşam Müge Anlı'dan canlı yayında çileden çıkartan açıklamaya tepki! "Bana baksana sen... Ne demek be.. Utanın utanın..."

Müge Anlı'dan canlı yayında çileden çıkartan açıklamaya tepki! "Bana baksana sen... Ne demek be.. Utanın utanın..."

Müge Anlı'dan canlı yayında çileden çıkartan açıklamaya tepki!
11.06.2021 | 12:47

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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Haziran 2021 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı'dan çileden çıkartan küstah açıklamalara sert tepki "Bana baksana sen... Ne demek be.. Utanın utanın..."

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