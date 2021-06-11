Müge Anlı'dan canlı yayında çileden çıkartan açıklamaya tepki! "Bana baksana sen... Ne demek be.. Utanın utanın..."
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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Haziran 2021 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı'dan çileden çıkartan küstah açıklamalara sert tepki "Bana baksana sen... Ne demek be.. Utanın utanın..."