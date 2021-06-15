Video Yaşam Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim?

Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim?

Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim?
15.06.2021 | 11:07

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan şok açıklamalar! Karısından dayak yediği için evden kaçan Cesur Bölükbaşı, sevgili iddialarına nasıl cevap verdi?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 15 HAZİRAN 2021 SALI CANLI YAYININDA FLAŞ GELİŞME:

Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu... 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı bulundu!

Evli ve bir çocuk babası olan Cesur Bölükbaşı 8 Haziran'da Kocaeli, Gebze'de kayıplara karışmıştı. Cesur'un ailesi ise oğullarının kaybolduğunu 5 gün sonra öğrenmiş, gelinleriyle aralarından olan sorunlarından dolayı Cesur'un kaybından Sevda Bölükbaşı'ndan şüpheleniyorlardı.

Gelinimiz, kardeşime şiddet uyguluyordu!

Cesur Bölükbaşının babası, 'Oğlumun kayıp olduğunu bilmiyorduk. Karakoldan aradılar öyle öğrendim. Bize neden söylemediğini sorduk gelinimize. Numaranız bende yok o yüzden size söyleyemedim diyerek yanıt verdi. Oğlum Sevda'yla sorunlar yaşıyordu. Arkadaşları bile aralarında geçimsizlik olduğunu söylüyordu. Oğlumu dövüyordu, sürahi fırlattığını, torunumun oyuncaklarıyla kafatasını yaraladığını duydum diyerek gelininden neden şüphelendiğini anlattı.

Eşim beni aldatıyordu, sorduğumda 'dini sohbetler ediyoruz' dedi

İddiaların odağındaki eş Sevda ise, 'şiddeti ben görüyordum. Eşim beni aldatıyordu. Sevilay isimli bir kadınla görüştüğünü, konuştuğunu gördüm. Sorduğumda dini sohbetler ediyoruz dedi. Uyardım bir daha konuşmayacağını söyledi ama bu uyarımdan sonra altı defa daha yakaladım. Cesur'un dini sohbetler ettiğini iddia ettiği Sevilay Hanım ise canlı yayına bağlanarak, ben Cesur'dan yaşça büyüğüm. Komşumuzun evine internet bağlantısı kurmak için gelmişti. O gün tanıştık. Daha sonra sohbet etmeye başladık. Aramızda bir şey yok, sadece dini sohbetler ediyoruz diyerek ilişkilerinin arkadaşlıktan ibaret olduğunu söyledi.

Bir hafta sonra bulunan Cesur eşimden boşanmak istiyorum, Sevilay'la sadece dini konular üzerine sohbet ediyorduk

Dünkü canlı yayından sonra telefonla ailesini arayan Cesur, eşimle evliliğimde sorunlar var boşanmak istiyorum. Evliliğimin bitmesinin sebebi Sevilay Hanım değil. Eve dönmek istemiyorum. Bugün canlı yayına gelen Sevilay Hanım ise, Cesur'a acıdım. Yüzünde boynunda hep yara izleri vardı. Eşi onu dövüyordu. Çocuğu dayak atarak sindirdi. Sevda'nın ceza alması lazım. Cesur'la sadece dini konuları konuşuyordum. Sevda'yla uzun süredir sorun yaşıyor. Ben 6 aydır onu tanıyorum. Cesur'u kardeşim gibi görüyorum. Evden kaçtıysa sebebi Sevda'dır diyerek Cesur'un suçsuz olduğunu söyledi.

Sevilay Hanım'ın evli olan Cesur'u sürekli savunmasına sinirlenen Anlı ise, "Herkesin evine ev işleri için usta geliyor. Evli, olduğunu bile bile bir erkekle konuşulmaz. Eşi sizi uyarmasına rağmen hala Cesur'la iletişiminizi devam ettirdiniz. Evli bir erkekle görüşülmez, konuşulmaz. Dini sohbet etmek istiyorsanız dini alimlere sorularınızı iletirsiniz diyerek tepkisini gösterdi.

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