Müge Anlı’ya 7 yıl önce katılan Kazım Şehirali’nin hayatı değişti! Müge Anlı sözünü tuttu!

ATV’nin beğeniyle izlenilen programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına 7 yıl önce katılan Kazım Şehirali’nin hayatı değişti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 yıl önce canlı yayına bağlanarak verdiği ev sözünü de, destek sözünü de tuttu. Müge Anlı, Şadi Yazıcı’ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti, “Evde temizlik hizmetleri bile var. Gerçekten çok gerekli. Keşke benim evim de Tuzla’da olsa…” dedi.