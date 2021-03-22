Video Yaşam Muğla'da aç kalan domuzlar şehre indi | Video

Muğla'da aç kalan domuzlar şehre indi | Video

Muğla'da aç kalan domuzlar şehre indi | Video
22.03.2021 | 09:10

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Muğla'da aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

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Muğla'nın merkezinde yaban domuzları, ormanlık alandan, Menteşe Evleri Mahallesi'ne indi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sokaklada dolanarak çevrede yiyecek aradı.

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