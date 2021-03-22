Muğla'da aç kalan domuzlar şehre indi | Video
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Muğla'da aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.
Muğla'nın merkezinde yaban domuzları, ormanlık alandan, Menteşe Evleri Mahallesi'ne indi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sokaklada dolanarak çevrede yiyecek aradı.