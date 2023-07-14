Muğla’da havalimanı yakınlarında yangın | Video 14.07.2023 | 16:48 Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yol kenarındaki otların tutuşması ile başladığı öğrenilen orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla'da Bodrum Milas Havalimanına yakın noktada yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarla birlikte ormanlık alana geçen yangına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına 9 helikopter, 9 uçak havadan, 53 arazöz, su tankeri, 4 dozer ve 300'ün üzerinde personel ile karadan müdahale ediliyor.

Orman ekiplerinin yanında, jandarma, emniyet, itfaiye, toma ekipleri ve orman gönülleri de yangınla mücadeleye destek veriyor.