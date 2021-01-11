Video Yaşam Muğla'da Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş rapor talebi | Video

Muğla'da Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş rapor talebi | Video

Muğla'da Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş rapor talebi | Video
11.01.2021 | 15:03

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Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) bıçaklayarak öldüren, ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), yargılandığı davanın ikinci duruşmasından önce 'akıl sağlığı raporu' için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Zeynep Şenpınar ise memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde babasının yanına defnedildi. Tutuklanan Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen 8 Ocak'ta yapıldı.


Sanık Kemaloğlu, SEGBIS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Savunmasında Olayın olduğu günü hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede yoğun bakımda açtım dedi. Duruşmaya katılan 3 tanık da sanık Kemaloğlu hakkında Arkadaşımız yaklaşık 3-4 yıldır psikolojik tedavi görüyor diye ifade verdi.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu ile ilgili davanın ikinci duruşması öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi. Yazıda, sanık Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenerek 28 Ocak'ta görülecek duruşmaya rapor gönderilmesi talep edildi. Muğla Kapalı Cezaevi'nden İstanbul'a sevk edilen Kemaloğlu, Adli Tıp'ta muayeneye alındı.

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