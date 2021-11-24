Video Yaşam Müslüme davasında Son Dakika: Mersin'de ölü bulunan Minik Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
Müslüme davasında Son Dakika: Mersin'de ölü bulunan Minik Müslüme'nin dedesi tutuklandı!

Müslüme davasında Son Dakika: Mersin'de ölü bulunan Minik Müslüme'nin dedesi tutuklandı!

24.11.2021 | 09:34

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Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı..

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