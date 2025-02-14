Video Yaşam Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 50 araç ekiplerce kurtarıldı | Video
Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 50 araç ekiplerce kurtarıldı | Video

Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 50 araç ekiplerce kurtarıldı | Video

14.02.2025 | 08:26

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araçtaki vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kurtarıldı.

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Muş-Bingöl karayolunun 45'nci kilometresindeki Gedik rampasında, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 50 aracın yolda mahsur kalması ekipleri hareketlendirdi. Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına bölgeye sevk edilen karayolları, Kızılay ve trafik jandarma ekipleri yetişti. Karayolları ekiplerince sürdürülen kar temizleme çalışması sonucunda mahsur kalan araçlar güvenli bir şekilde kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı. Kızılay ve jandarma ekipleri ise kar ve tipi nedeniyle hareket etmekte güçlük çeken bazı araçları iterek sürücülere destek oldu. Kızılay ekipleri, yolda mahur kalanlara kek ve meyve suyu dağıtarak vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Kızılay olarak yolda mahsur kalan vatandaşların beslenme ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, jandarma trafik ekibiyle sabaha kadar bölgede bekleyeceklerini anlattı. Müdür Akar, "Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kar nedeniyle yolda 50 araç mahsur kaldı. Kış lastiklerini kontrol ederek bilgilendirmelerde bulunan jandarma trafik ekibimiz sürücülerin güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sabaha kadar tüm araçların güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağlayacağız" dedi.

Yolda mahsur kalan tır sürücüsü Vahap Kaya ise 5 saattir yolda mahsur kaldığını belirterek, "Iğdır'dan gelip Elazığ'a gidiyorum. Yollar berbat. Jandarmamız Kızılay'ımız ve karayollarımız bize yardım etti. Kar yağışı nedeniyle 5 saattir burada mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.
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