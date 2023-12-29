Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! Eski eşi Bengül'e ev hapsi cezası verildi | Video

Tüm Türkiye’nin merakla takip ettiği Mustafa Hakkulu cinayeti son dakika gelişmesi ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bir kez daha konu oldu. Hakkulu’nun iki yakın arkadaşı tutuklanırken, eski eşe ev hapsi cezası verildi. Ev hapsi alan eski eş Bengül Güvenç Müge Anlı ile canlı yayında görüntülü olarak görüştü.