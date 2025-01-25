Video Yaşam Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, fenalaşmasına rağmen namazı bırakmadı: O anlar kamerada | Video
Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, fenalaşmasına rağmen namazı bırakmadı: O anlar kamerada | Video

Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, fenalaşmasına rağmen namazı bırakmadı: O anlar kamerada | Video

25.01.2025 | 14:57

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki Mehmet Danışmaz, geçtiğimiz pazartesi akşam namazı için gittiği camide namaz kıldığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam namazı için camiye gelen Mehmet Danışmaz, namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.

NAMAZ ESNASINDA FENALAŞTI
Saniyeler içinde kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Mehmet Danışmaz'ın yere düştüğünü gören cami cemaati durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Mehmet Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hastaneye kaldırılan Mehmet Danışmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZ O AKŞAM BURADAYDIK"
O esnada camide bulunan ve olaya şahit olan Mehmet Bektaş, "Biz o akşam buradaydık. Arkadaşımızın ailesinde de daha önce kalp krizi geçirenler varmış. Kendisi de burada rahatsızlık geçirdi. Acilen hastaneye kaldırıldı. 1,2 gün hastanede kaldıktan sonra dediler, akşam yine kalp krizi geçirdi: ve hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

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