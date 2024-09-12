Narin’in amcası Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.43'ten sonra 5 kez kuzeni Mehmet Şerif Güran'ı aramıştı. Mehmet Şerif Güran, Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı.