SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada!
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklanan zanlılar ilk kez görüntülendi!
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Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.09.2024 | 08:59
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SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
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Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
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Narin’in amcası Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video 12.09.2024 | 16:47
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Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video 12.09.2024 | 16:24
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Evine zorla girilerek darp edilen kadın yaşadığı anları anlattı | Video 12.09.2024 | 15:41
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Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 12.09.2024 | 14:41
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Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik hırsızlık şüphelileri yakalandı | Video 12.09.2024 | 14:04
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Eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2024 | 13:55
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Eskişehir'de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video 12.09.2024 | 12:37
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Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada | Video 12.09.2024 | 12:39
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Cinayetle biten kavganın sanıkları olay gününü anlattı | Video 12.09.2024 | 12:39
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Mısır tarlasına uyuşturucu ekti, jandarmadan kaçamadı | Video 12.09.2024 | 12:06
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