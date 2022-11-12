Video Yaşam Narkotik köpeği Atena 23 kilo uyuşturucu buldu | Video
Narkotik köpeği Atena 23 kilo uyuşturucu buldu | Video

Narkotik köpeği Atena 23 kilo uyuşturucu buldu | Video

12.11.2022 | 14:38

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Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri iki şüphelinin kiralık araçlarla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakli yapacağını belirledi. Kayseri sınırları içerisinde takibe alan otomobile yapılan baskında narkotik köpeği Atena 23 kilo uyuşturucu buldu.

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Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve F.T'nin kiraladıkları araçlar ile Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceklerini belirledi. Kayseri sınırlarına giren araçlar ekipler tarafından takibe alındı. Kayseri-Malatya Karayolu girişindeki uygulama noksanında durdurulan araçlarda narkotik köpeği Atena eşliğinde arama yapıldı.

Aramalarda 22 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirilirken E.A ve F.T ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri'de son 24 saatte yapılan çalışmalarda 80 gram bonzai,40 gram Metamfetamin maddesi 3 Ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 zehir taciri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı.

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