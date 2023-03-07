Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 15:56 Sivas’ın Akıncılar ilçesinde narkotik köpeği 'Resim' ile yolcu otobüsünde yapılan aramada valize gizlenmiş 4.5 kilo ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz gün Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Yol Kontrol ve Arama faaliyetleri yapıldı. Akıncılar İlçesi Altıntepe Küme evler mevki D-100 karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada valize gizlenmiş 4 kilo 540 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.