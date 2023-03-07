Video Yaşam Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | Video
Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | Video

Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | Video

07.03.2023 | 15:56

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde narkotik köpeği 'Resim' ile yolcu otobüsünde yapılan aramada valize gizlenmiş 4.5 kilo ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

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Geçtiğimiz gün Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Yol Kontrol ve Arama faaliyetleri yapıldı. Akıncılar İlçesi Altıntepe Küme evler mevki D-100 karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada valize gizlenmiş 4 kilo 540 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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