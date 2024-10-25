Narkotik köpeği “Tepe”nin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Merkez Bağlarbaşı Mahallesi’nde şüpheli H.T.A. (22) üzerinde yapılan aramalarda 433 adet psikotrop hap, evinde yapılan aramada ise 3 bin 189 adet psikotrop hap olmak üzere toplamda 3 bin 622 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği düşünülen 14 bin 700 TL para da bulundu.