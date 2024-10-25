Narkotik köpeği “Tepe”nin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Merkez Bağlarbaşı Mahallesi’nde şüpheli H.T.A. (22) üzerinde yapılan aramalarda 433 adet psikotrop hap, evinde yapılan aramada ise 3 bin 189 adet psikotrop hap olmak üzere toplamda 3 bin 622 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği düşünülen 14 bin 700 TL para da bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Narkotik köpeği “Tepe”nin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi 25.10.2024 | 13:49
00:54
00:46
Kahramanmaraş'ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 25.10.2024 | 09:35
04:05
İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 25.10.2024 | 09:34
01:05
01:31
Muğla'da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada! 25.10.2024 | 08:36
00:39
Hilltown AVM'de 15 yaşındaki çocuklar güvenliği bıçakladı | Video 24.10.2024 | 14:16
02:13
07:03
Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 24.10.2024 | 12:35
01:32
01:24
00:57
Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video 24.10.2024 | 10:41
00:36
Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video 24.10.2024 | 10:17
04:28
00:34
SON DAKİKA! Avcılar'da metrobüs yangını | Video 24.10.2024 | 08:51
00:38
TUSAŞ'a Jandarma helikopterinin inme anı kamerada! JÖH timi müdahale anı... 23.10.2024 | 17:14
31:41
Ankara Kazan TUSAŞ'ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı 23.10.2024 | 17:09
31:41
16:57
TUSAŞ'a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 23.10.2024 | 16:39
00:43
SON DAKİKA | Ankara TUSAŞ'a bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı 23.10.2024 | 16:27