Video Yaşam Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı | Video
Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı | Video

Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı | Video

02.07.2024 | 10:56

Adana'da narkotik polisleri yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirdi. 3 Şüpheli tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, Yeşilyurt, Belediyeevleri ve Dadaloğlu Mahallesinde yaptığı çalışmalarda 6 kişiyi yakaladı. Yapılan arama çalışmalarında ise 10,4 gram bonza, 6,55 gram metamfetamin, 0,77 bonzai hammaddesi ve 7 kök hint keneviri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Ö., Bayram T. ve Emirhan A. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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