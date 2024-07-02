Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı | Video 02.07.2024 | 10:56 Adana'da narkotik polisleri yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakalarken çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirdi. 3 Şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, Yeşilyurt, Belediyeevleri ve Dadaloğlu Mahallesinde yaptığı çalışmalarda 6 kişiyi yakaladı. Yapılan arama çalışmalarında ise 10,4 gram bonza, 6,55 gram metamfetamin, 0,77 bonzai hammaddesi ve 7 kök hint keneviri ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Ö., Bayram T. ve Emirhan A. tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.