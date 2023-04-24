Video Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video

24.04.2023 | 09:14

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir Akdeniz foku, Mersin Erdemli Balıkçı Barınağının ortasında önce güneşlendi, ardındanda teknelerin arasında dinlenmeye çekildi. O anlar İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile de havadan görüntülendi.

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Sıcaklıkların her geçen gün artması ile 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı bulunan Mersin'de Akdeniz fokları da kendini arar ara göstermeye başladı. IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan bir tanesi Mersin Erdemli'de ki balıkçı barınağında kendini gösterdi. Sabah saatlerinde barınağa gelen 2 metreden fazla uzunluğu olduğu gözlenen fok önce teknelerin arasında denizin ortasında bir süre güneşlendi. Daha sonra teknelerin altına dalan fok, gölgelik alanda dinlenmeye çekildi. Balıkçılar geçen yılda aynı fokun barınaklarına geldiğini, bu sene ilk defa gördüklerini kaydetti.

Sabah teknesinin bakımı için barınağa geldiğini belirten kaptanlardan Emre Balkış,"Nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan Akdeniz fokumuz tekrar geldi. Şuan teknenin altında. Geldiği zaman bizde besliyoruz onu. Her yıl geliyor, geçen sene de gelmişti. Bu yıl ilke defa geldi. Havalarda ısındı sürekli karşılaşırız" dedi.

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