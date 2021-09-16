Niğde'de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada
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Niğde'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kumluca Mahallesi?ndeki tarihi evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler Ş.G., O.Y., H.C.T. ve S.K.?yi evin içinde kaçak kazı yaparken yakaladı. Yaklaşık 13 metrelik çukur kazan şüphelilere ait hilti, matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.