Video Yaşam Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor | Video
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor | Video

Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor | Video

11.04.2022 | 17:44

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Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı başladı. Zirvedeki kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak kayıtlara geçti.

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