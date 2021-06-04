Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi | Video
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Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, bu akşam evlendi. İşte düğünden ilk görüntüler...