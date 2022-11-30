Video Yaşam Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video
Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video

Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video

30.11.2022 | 13:46

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Norveç'in Bergen şehrinde yaşayan ve kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde yüzde 90 darlık tespit edilen Sozdar Tasman'a (38), anjiyo çok riskli olduğu için yapamayacaklarını ve baypas ameliyatından başka çare olmadığı söylendi. Baypas olmak istemeyen ve bir yakının tavsiyesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçen Tasman, geldiği Diyarbakır'da, anjiyografik yöntemle yapılan 1,5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

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Norveç'in güneybatı kıyısındaki Hordaland eyaletine bağlı Bergen şehrinde yaşayan Sozdar Tasman, bir süre önce kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde ağrı nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvurdu. Kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesinde yüzde 90 darlık olduğunu söyleyen doktorlar, anjiyonun çok riskli olduğunu ve baypastan başka çare olmadığını söyledi. Araştırma yapan Tasman ailesi, daha önce Diyarbakır'da kalp ameliyatı olan bir yakınlarının tavsiyesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçti. Yapılan görüşmenin ardından Diyarbakır'a gelen Tasman, buradaki tetkiklerin ardından baypasa gerek duyulmadan anjiyografik yöntemle yapılan 1,5 saatlik müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

'ALMANYA'DAN, İSVİÇRE'DEN, BELÇİKA'DAN, DİYARBAKIR'A GELİYORLAR'
Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, yaptıkları tetkiklerde Sozdar Tasman'ın kalbi besleyen ana damarın çatallanma bölgesindeki darlığın yüzde 98 olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hastamız bir yakını tarafından bize ulaştı. Ailesel öyküsü olan, çok sigara içicisi olan 38 yaşında olan bir hastamızdır. Kendisi Norveç'te yaşıyor. Yüzde 90 darlığı olan bir yakınında baypasa gerek kalmadan müdahale ettik. Bu vesileyle bize ulaştı. Daha sonra anjiyo görüntülerini bize gönderdiler. Kalbi besleyen damarların çıkış bölgesinde bir damarda yüzde 90 olduğunu zannettiğimiz ama bizim yaptığımız anjiyoda yüzde 98 darlık olduğunu sapladık. Diğer damarda ise yüzde 60 darlık olduğunu sapladık. Ameliyat kararının yanlış bir karar olmadığını, hastanın yaşının genç olmasıyla baypas hakkını da baki tutmak şartıyla bunu anjiyografi yöntemle açılabileceğini, çok yüksek riskli olduğunu yakınlarına ilettik. Hastamız yanıtımıza 2 gün sonra uçak biletini kesip geldi. Bize ameliyat olmak istemediğini söyledi. Anjiyografi yöntemle damarlarının açılmasını istedi. Biz de çok şükür başarılı bir operasyon geçirdik. Kalbine 3 tane stent takarak bu müdahaleyi geçekleştirdik. Hastamız çok şükür çok sağlıklı. Hayırlısıyla taburcu edeceğiz. Norveç'te açık kalp ameliyatını önerip, anjiyografi yöntemle müdahalesini çok riskli olacağından dolayı yapamayacaklarını söylemişler ama hasta kabul etmemiş. Almanya'dan, İsviçre'den, Belçika'dan gelenler oldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kardiyoloji birimi gerçekten alanında ciddi işler yapıyor."

Sozdar Tasman da ilk başlarda çok korktuğunu dile getirerek, "Norveç'teki doktorlar baypas olmamı söylediler. Ben de baypas olmak istemedim. Hakkı Hocayı duyduk bazı akrabalarımızdan. Oradan buraya geldim. Baya uzun bir yoldu. Bana baya kritik dedikleri için kokmuştum. Hatta bana 'çıkamazsın' dediler. Norveç'te birkaç gün doktorlara gözükerek hastaneye gidebildim. Elhamdülillah şu an durumum çok iyi. İnşallah daha da iyi olacağım" dedi.

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