Nusaybin-Midyat Karayolunda devrilen TIR, hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:35 Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası devrilen TIR, hurdaya dönerken sürücü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nusaybin-Midyat karayolu üzeri Sivrice köyü yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Seyit halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole, kayalıkların üzerine devrildi. Hurdaya dönen TIR, sürücüsü yaralandı. Aracında sıkışan sürücü İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Vinç tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere Midyat Devlet Hastanesine gönderildi.

Günün aydınlanmasıyla vinç ve çekici yardımıyla hurdaya dönen TIR, bölgeden kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan karayolu, TIR'ın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili Midyat jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.