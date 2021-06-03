ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi'nde müsilaj takibinde | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor. DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları A Haber ekibi Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisi'nde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor. DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmaları A Haber ekibi Bilim-2 Gemisi'nde görüntüledi.