Video Yaşam Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti!
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti!

Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti!

10.01.2022 | 11:36

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Kayseri'de antrenmana giderken 'neden baktın' diye sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve Kickboks sporcusu Muhammet Mustafa Kulacu'nun annesi Elife Kulacu, katile değil annesine isyan etti. Oğlunun bir çocuk tarafından öldürüldüğünü belirten acılı anne, "Oğlumu öldüren çocuğa değil annesine isyanım. Eğer o anne çocuğunu düzgün yetiştirseydi benim oğlum şuan hayatta olacaktı. Kutsal olan çocuk doğurmak değil, insan yetiştirmektir. Ben o çocuktan değil annesinden şikayetçiyim" dedi.

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Oğlu Muhammet Mustafa'nın ilk göz ağrı olduğunu belirten anne Elife Kulacu, "Ben oğlumu evlere temizliğe giderek okuttum. Oğlumun hayalleri vardı milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum,oğlumun kokusunu onları koklayarak içime çekiyorum. Oğlum dört gözle 2 ay sonra doğacak olan kardeşini bekliyordu. Muhammedim doğacak olan kardeşine hasret, bir hiç uğruna koparıldı bu dünyadan" diye isyan etti.

Kayseri'nin Felahiye İlçesi İsabey Köyü'nde yaşayan Halil ve Elife Kulacu'nun tek erkek çocukları olan Muhammet Mustafa Kulacu, üniversitesi sınavını kazanıp Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne kayıt oldu. Aynı zamanda Kickboksçu olan Muhammet Mustafa'nın en büyük hayali ise milli sporcu olmaktı. Ailesinin maddi durumu olmadığı için hem çalışıp hem okuyan Muhammet Mustafa, spor salonuna antrenmana giderken 16 yaşındaki Y.E.A tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Antrenmana birlikte gitmek için Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesinde oturan sporcu arkadaşını almaya gelen Muhammet Mustafa Kulacu'ya, yol kenarında bekleyen Y.E.A, "Ne bakıyorsun" diyerek sataştı.

Y.E.A daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı tartıştığı Muhammet Mustafa'nın kasığına ve kalbine sapladı. Kasığına aldığı bıçak darbesi sonucu atar damarı kesilerek ağır yaralanan Muhammet Mustafa, ameliyata alınmasına rağmen kurtarılamadı.

"OĞLUM MİLLİ SPORCU OLACAKTI"

SABAH'a konuşan Muhammed Mustafa Kulacu'nun annesi Elif Kulacı, oğlunun bir hiç uğruna katledildiğini söyledi. 18'ine yeni basan oğlunun yine sabi bir çocuk tarafından öldürüldüğünü belirten anne Elife Kulacu; "Kocam dağlarda çobanlık yaparak, ben evlere temizliğe giderek, ineklerimizin sütünü peynir yapıp satarak oğlumuzu okuttuk. Okuyan oğlumun cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen oğlum hem çalıştı hem de okudu. Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu. Sporcu olup bana ev alacağını beni artık çalıştırmayacağını söylüyordu. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı" dedi.

"KATİLDEN DEĞİL ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Oğlunu bıçaklayarak öldüren çocuğunda bir anne evladı olduğunu belirten Elife Kulacu; "Benim oğlumu öldüren bir çocuk. Ben o çocuğa suç bulmam, onu yetiştiren anneye babaya buluyorum suçu. Kutsal olan çocuk doğurmak değil insan yetiştirmek. Ben tüm imkansızlıklara rağmen çocuğumu sürekli güttüm. Peşini hiç bir zaman bırakmadım. Hep ahlaklı, adaletli ve dürüst olmayı öğrettim. Annesi o çocuğa hiç mi Allah korkusu vermemiş. Onu hiç mi eğitmemiş. O çocukta bıçağın, uyuşturucunun ne işe var. O yüzden o çocuk değil annesi yargılansın. Ceza alacaksa annesi alsın. Annelik çocuk doğurmakla olmuyor. Kimse bakamayacağı ve eğitemeyeceği çocuğu doğurmasın. Eğer o anne çocuğuna gerçek annelik yapsaydı benim oğlum şuan hayatta olurdu. Oğlum dört gözle doğmasını beklediği kardeşine hasret bu dünyadan göçüp gitti. Benim Muhammet Mustafa'm bugüne kadar bir karıncayı bile incitmedi. İstese de incitemez çünkü ben oğluma insanlığı aşıladım" diye konuştu.

"OĞLUMDAN GERİYE BOKS ELDİVENLERİ KALDI"

Oğlundan geriye bir çift boks eldiveninin kaldığını belirten Elife Kulacu; "Oğlumun evde antrenman yapması için babalı tavanı delip kum torbası astı. Muhammet Mustafa maçlarına burada hazırlanırdı. Oğlumdan geriye iki boks eldiveni kaldı. Artık oğlumun yerine onun eldivenlerini bağrıma basıyorum. Oğlumun kokusunu o eldivenlerden koklayıp içime çekiyorum. Çünkü bu eldivenlere oğlumun elleri girdi" diyerek gözyaşı döktü.

CEBİNDEN BORÇ LİSTESİ ÇIKTI

Oğlu Muhammet Mustafa'nın gittiği spor kulübünün parasını bile güçlükle ödediğini belirten anne Elife Kulacu; "Oğlumun boks eldivenlerini bile ne zorluklarla almıştık. Gittiği spor kulübündeki hocaları oğlumu çok idare ettiler. Salona ödemesi gereken parayı eline geçtikçe ver demişler. Oğluma paran var mı diye sorduğumda "Param var anne beni merak etmeyin" dedi. Oğlum öldürüldükten sonra cebinden borçlarının listesi çıktı. Meğer oğlum biz üzülmeyelim diye bize durumunu söylememiş" dedi.

"ÇOCUĞUMU ÇOBANLIK YAPARAK OKUTTUM"

Muhammet Mustafa Kulacı'nın Babası Halil Kulacu ise; "Ben köyün çobanlığını yaparak oğlumu okuttum. Benim oğlum dağlarda okuttum. Ben evladıma her zaman doğru yolu gösterdim. Büyüğüne küçüğüne sevgi saygı nasıl olur onları öğrettim. Bir baba evladının ne yaptığını, nasıl yaşayıp nasıl gezdiğini bilsin. Bilmezse o evlattan evlat olmaz. Sen evladına sahip çıkmazsan o evlat başka insanların canını yakar. Kimse evlatlarını koltuğunun altından ayırmasın. Nereden geliyor nereye gidiyor bilsinler. Çocuğun çevresi çok önemli" diye konuştu.

EVİ CEPHANELİK GİBİ

Öte yandan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan cinayet zanlısı Y.E.A'nın sosyal medya paylaşımlarında evinin cephanelik gibi oludğu görüldü. Tabanca bıçaklar ve tüfeklerin yer aldığı videolar paylayan Y.E.A'nın bir başka paylaşımında ise elinde tuttuğu sustalı bıçakla verdiği poz dikkat çekti.

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