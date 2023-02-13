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Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video

Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video

13.02.2023 | 14:44

Sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, Savcılığa ifade verdi.

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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 'BaBala TV' isimli hesabından, 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Bu paylaşımların deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu ve arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle Uğur ile paylaşıma ilişkin sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli Oğuzhan Uğur, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Uğur, ardından adliyeden ayrıldı.

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