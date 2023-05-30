Video Yaşam Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video
Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video

Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video

30.05.2023 | 14:03

Esenyurt'ta okul bahçesinde fenalaşan epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü. Ailesi daha sonra Hiranur'u Esenyurt'taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video 02:16
Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video 30.05.2023 | 14:03
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi | Video 00:45
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi | Video 30.05.2023 | 13:26
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile böyle çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı | Video 01:52
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile böyle çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı | Video 30.05.2023 | 13:26
İstanbul’da korkunç cinayette yeni gelişme: 7 şüpheli serbest bırakıldı | Video 05:23
İstanbul’da korkunç cinayette yeni gelişme: 7 şüpheli serbest bırakıldı | Video 30.05.2023 | 13:26
İstiklal Caddesi’nde bayıltan dayak | Video 01:19
İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak | Video 30.05.2023 | 12:29
AK Partili olduğunu anlayınca çocuğa ekmek satmamıştı! O fırın mühürlendi | Video 00:26
AK Partili olduğunu anlayınca çocuğa ekmek satmamıştı! O fırın mühürlendi | Video 30.05.2023 | 12:28
Dans görüntüleri viral olmuştu! Nefsimize uyduk | Video 00:29
Dans görüntüleri viral olmuştu! "Nefsimize uyduk" | Video 30.05.2023 | 11:31
Jeoloji Mühendisleri Odası açıkladı, Adana’da büyük bir deprem üretecek fay yok” | Video 04:15
Jeoloji Mühendisleri Odası açıkladı, "Adana’da büyük bir deprem üretecek fay yok” | Video 30.05.2023 | 10:48
İstanbul Tıp Fakültesi’nin yeni sağlık üssü Hasdal’da yükseliyor: İlk etabı 2024’te bitecek | Video 07:34
İstanbul Tıp Fakültesi'nin yeni sağlık üssü Hasdal'da yükseliyor: İlk etabı 2024'te bitecek | Video 30.05.2023 | 10:48
Mersin’deki PKK operasyonunda 7 kişi tutuklandı | Video 01:16
Mersin'deki PKK operasyonunda 7 kişi tutuklandı | Video 30.05.2023 | 10:48
Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2’si yakalandı | Video 00:32
Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa karşı kışkırtan şüphelilerin 2'si yakalandı | Video 30.05.2023 | 09:58
Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video 02:25
Akaryakıt istasyonunda silahlı alacak kavgası kamerada | Video 30.05.2023 | 07:53
Tekirdağ’da 13 yaşındaki kıza iğrenç taciz kamerada | Video 00:09
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kıza iğrenç taciz kamerada | Video 30.05.2023 | 06:08
Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı | Video 01:15
Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı | Video 30.05.2023 | 06:08
Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı | Video 04:26
Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı | Video 30.05.2023 | 06:08
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video 00:30
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz” | Video 29.05.2023 | 23:05
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu’na oy vermediği için darbettiler | Video 00:34
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler | Video 29.05.2023 | 18:56
Erdoğan kazanınca 83 yaşındaki nine koç kestirdi | Video 01:03
Erdoğan kazanınca 83 yaşındaki nine koç kestirdi | Video 29.05.2023 | 18:26
Muğla’da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video 00:20
Muğla'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video 29.05.2023 | 16:15
1 kişinin hayatını kaybettiği kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:41
1 kişinin hayatını kaybettiği kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.05.2023 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA