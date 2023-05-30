Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video
Esenyurt'ta okul bahçesinde fenalaşan epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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