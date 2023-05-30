Okulda fenalaşan 6 yaşındaki Hiranur, hastanede hayatını kaybetti | Video 30.05.2023 | 14:03 Esenyurt'ta okul bahçesinde fenalaşan epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen baba, hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü. Ailesi daha sonra Hiranur'u Esenyurt'taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi. Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.