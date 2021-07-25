Okullar ne zaman açılacak? 2021 2022 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? | Video
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MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Şu an yaz tatilinde olan öğrenci ve velisi okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında online olarak eğitime başlayan öğrencileri bu sene yüz yüze eğitimin karşılaması bekleniyor. Heyecanla okulların açılmasını bekleyen öğrenciler için tüm merak edilen soruları Ziya Selçuk yanıtladı. Bu kapsamda; Okullar ne zaman açılacak? 2021 2022 Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB Ziya Selçuk'tan son açıklamalar…