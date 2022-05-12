Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti | Video

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Diyarbakır'da erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavganın ardından bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen ve iki tarafın da yakınları olduğu belirtilen kadınlar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı da polis bitirdi.