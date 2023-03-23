Video Yaşam Önce hedefi şaşırıp özür dilediler, sonra gurbetçi iş adamını kaçırdılar | Video
Önce hedefi şaşırıp özür dilediler, sonra gurbetçi iş adamını kaçırdılar | Video

Önce hedefi şaşırıp özür dilediler, sonra gurbetçi iş adamını kaçırdılar | Video

23.03.2023 | 14:58

Almanya'dan İstanbul'a gelen bir iş adamı Zeki Oğuz, marketten çıktıktan sonra kaçırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hedefi şaşırarak başka birini Zeki Oğuz'a benzeten şüphelilerin, yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür diledikleri anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Kemerburgaz'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş adamı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz Kemerburgaz'a bir markete girerek alışveriş yaptı.

YANLIŞ KİŞİYİ KAÇIRDIKLARINI FARK EDİP ÖZÜR DİLEDİLER
Bu sırada araçtan inen saldırganlar, market önünde beklerken bir kişinin etrafını sardı. Etrafını sardıkları kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden zanlılar, daha sonra bu kişiden özür dileyip serbest bıraktı. İş adamı Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte saldırganlar, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI
Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'daki bir markette alışveriş yaptıktan sonra şüpheliler tarafından araca bindirilip kaçırıldığını tespit etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde bir kişinin etrafını saran şüphelilerin şahsı serbest bıraktıkları ardından Zeki Oğuz'u araca bindirerek oradan uzaklaştıkları görülüyor.

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