Önce öldürdü sonra başlarını kesip tarlaya gömdü | Video 10.03.2024 | 14:55 İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'i silahla öldüren emekli polis memuru Cengiz Bedir’in işlediği cinayette vahşet çıktı. Katil zanlısı oğlunu ve eşini öldürdükten ikisinin başını gövdesinden keserek ayırdı. Cesetleri çuvala koyarak memleketi Kırklareli’ne götüren zanlı, aracın bozulduğu yerde tarlaya gömdü. Cesetleri taşımakta yardımcı olan Bedir’in de iki arkadaşı gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tüyler ürperten olay 8 Mart günü Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü. Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA BAŞLARINI GÖVDEDEN AYIRDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir'in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cengiz Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cesedini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.

ARAÇ BOZULUNCA CESETLERİ GÖMDÜ

Parçaladığı iki cesedi çuvala koyan Cengiz Bedir, daha sonra arabasının bağajına yerleştirdi. Kırklareli Çeşmeköy'deki tarlasına doğru yol aldı. Tarlaya yakın bölgede aracı bozuldu. Bunun üzerine cesetleri aracın bozulduğu bölgeye yakın tarlaya gömdü.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Cengiz Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini buldu. Silahla öldürüldükten sonra başları da kesilen cesetler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengiz Bedir ve iki arkadaşının işlemleri emniyette tamamlandı. Soruşturmanın ardından Bedir ve iki arkadaşı adliyeye sevk edildi.