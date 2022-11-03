Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video

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Kağıthane’de motosikletle gelen iki saldırgan, yol kenarındaki şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlardan biri bir süre sonra gelip hastaneye gitmek için taksiye binen adamı sopayla dövdü. Dehşet anları kameraya yansırken, iki saldırgan Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
ÖNCE SİLAHLA VURDULAR SONRA SOPAYLA DÖVDÜLER
Yaralı şahıs taksiye binerek hastaneye gitmek istediği sırada, motosiklette bulunan şahıslardan biri elinde sopayla tekrar geri geldi. Şahıs ticari taksiye binen adama bu kez de sopayla saldırdı. Öldüresiyle dayak atan şahıs daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ardından darp edildiği taksinin sürücüsü tarafından Kağıthane Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Olayın ardından hastanede olan yaralı adamın ifadesi doğrultusunda harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği polisleri, olay yerine giderek güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kaydı suç bulunan Kadir A. ile "Kenzo" lakaplı Şahin G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Kadir A. evine yapılan baskın sonucunda yakalanırken, olayda kullandığı tabancaya ise el konuldu.
"TAKSİCİ ARAYA GİRİNCE TAKSİCİYİ DE DÖVMÜŞLER"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Olay gece 2 gibi olmuş. Aralarında alacak verecek davasından bir husumet varmış. İki kişi motorla gelmiş ve şu kaldırımda motordan inmişler. Adamın bacağına birkaç el ateş etmişler. Vurulan şahıs taksiye binmiş. Diğerleri de geri dönüp taksinin kapısını açmışlar ve sopayla tekrar vurmaya başlamışlar. Taksici araya girince taksiciyi de dövmüşler. Sonra da kaçmışlar. Yaralı taksiyle hastaneye gitmiş, diğerleri de yakalanmış diye biliyorum" dedi.
SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Öte yandan Şahin G. ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yakalandı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapılan Kadir A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şahin G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahıslarla Murat Yişilçeçen arasında alacak-verecek nedeniyle husumet olduğu ortaya çıktı.