Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 26.10.2025 | 16:55 Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçip önüne manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı. O anlar kask kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıldırım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, kavşağa doğru ilerlediği sırada, kırmızı ışık yanmasına rağmen, yan yoldan ana yola çıkan otomobil sürücüsüne klakson çalarak tepki gösterdi. Sürücü, klakson sesine rağmen ani manevrayla sol şeride geçmeye çalıştı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, otomobilin dikiz aynasına eliyle vurup kırdı. O anlar kask kamerasına yansıdı. Yoluna devam eden motosikletlinin ardından gelen arkadaşına, "Baktın mı tam kırılmış mıydı?" diye sorduğu, diğer motosikletlinin de "Ayna yere düştü" dediği duyuldu.