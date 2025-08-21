Video Yaşam Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video

21.08.2025 | 16:04

Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokak güvenlik kameralarını ayarlayan bir kişi, dolmuşun arıza aracının bomuna çarpması sonucu dengesini kaybederek aracın üzerine düştü.

Olay, Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin E., arıza aracının bomuna çıkarak kamera ayarı yaptığı sırada cadde üzerinden geçen 52 J 0160 plakalı dolmuş, bomun ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Emin E., yaklaşık 4-5 metre yükseklikten dolmuşun tavanına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla araç üzerinden indirilen yaralı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören esnaflardan Yaşar Özbay, "Sepetin üzerindeki vatandaşa dolmuş çarptı, havada savrulduktan sonra tekrar minibüsün üzerine düştü. İnsan minibüsün üzerinde yaralı birini görünce şaşırıyor" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
