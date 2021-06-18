Video Yaşam Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı

Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı

Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı
18.06.2021 | 10:15

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Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatta yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 8 aylık 'örümcek maymunu', tedavisinin ardından Kayseri'deki hayvanat bahçesine gönderildi. Yurt içine girişi özel izne tabi olan örümcek maymunun, inşaata nasıl geldiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak'taki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi. İnşaatta arama yapan ekipler, maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak olan örümcek maymunun 8 aylık olduğu tespit edildi.


KAYSERİ'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım, koruma altına alınan örümcek maymununun bundan sonraki yaşamını Kayseri'de sürdüreceğini söyledi. Yıldırım, "Polis ekipleri tarafından yakalanarak bize teslim edilen maymunun türünün örümcek maymunu olduğunu ve 7-8 aylık olduğunu tespit ettik. Daha sonra veterinere götürdük. Çenesindeki yırtığa müdahale ettirdik. Örümcek maymunumuzu uygun bir hayvanat bahçesi ayarlamak için birkaç yerle görüştük ve en uygununun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi olduğuna karar verdik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda maymunu Kayseri'ye gönderdik. Bundan sonraki yaşamını orada sürdürecek" dedi.


"BU MAYMUN TÜRÜNÜN YURT İÇİNE GİRİŞİ ÖZEL İZİNLERLE TABİ"
Daha önce Ünye'de böyle bir durumla karşılaşılmadığını da ifade eden Yıldırım, "Örümcek maymunu Türkiye şartlarında yetişen maymun türü değil. Ana vatanı Güney Amerika olan bir maymun. Yurt içine sokulması özel izinlere tabi olan bir maymun. Bu yetki de sadece hayvanat bahçelerinde var. Normal bir vatandaşın evinde beslemesi yasak. Bu duruma uymayan vatandaşların tespiti halinde bin 730 TL ile 8 bin 692 TL arasında idari yaptırım cezası uyguluyoruz" diye konuştu.


"KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN BIRAKILDIĞI ARAŞTIRILIYOR"
Maymunun kim ya da kimler tarafından bırakıldığının henüz tespit edilmediğini de ifade eden Yıldırım, "Olay yerine giden polis ekipleri maymunun bulunduğu çevrede araştırma yaptı. Sahibinin olup olmadığı hakkında bir bilgiye ulaşılamadı. Konuyla ilgili araştırmalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

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