Ormanlar bu sefer beyaz örtüsüyle mest etti | Video
Karabük-Bartın karayolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Safranbolu-Bartın kara yolunda yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlar karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Araçlarıyla bu istikameti kullanan vatandaşlar çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor.
Beyaza bürünen orman ve kıvrımlı yollar dron ile görüntülendi.
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