Ormanlık alanda önce drona sonra jandarmaya yakalandı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023 yılının 11 aylık sürecinde çeşitli suçlardan aranma kaydıyla yakalanan bin 244 şüpheliden 648'si tutuklandı. Operasyon görüntülerini paylaşan jandarmanın dronla takip ettiği firarinin ormanlık alanda önü kesildikten sonra koşarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alındı.
"11 AYLIK SÜREÇTE BİN 244 ŞÜPHELİ YAKALANDI"
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT birimlerinin 1 Ocak 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki 11 aylık süreçte nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan bin 244 şüpheliden 648'itutuklandı. Şüphelilerden 178'inin 5-10 yıl, 72'sinin 10-20 yıl, 4'ünün de 20 yıldan beri aranan şahıslar olduğu bildirildi.
DRONLA TAKİP EDİLİNCE NEYE UĞRADIĞINI ANLAMADI, KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Firarilere yönelik operasyonlarda kaçan şahıslar için havadan da takip yapan jandarma, ormanlık alanda kaçan bir firarinin yakalandığı anlardı da paylaştı. Ağaçların arasında seyreden ancak dronla takip edildiğinin farkında olmayan kaçaklar, bir anda yolun iki ayrı tarafından jandarma araçlarıyla önü kesilince ne olduğunu anlayamadı. Araçtan inip kaçmaya çalışan firari, arkasından koşan JASAT ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından hızlıca etkisiz hal getirilip gözaltına alındı.
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