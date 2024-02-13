Ortaköy'de iki kişi denize düştü! Kurtarma çalışması devam ediyor | Video

Ortaköy sahilinde iki kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen bir kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen dalgıçlar, denize düşen diğer kişiyi aramaya devam ediyor. Görüntü dökümü: