“Örümcek Adam” olarak adlandırılıyordu! Kaldığı otelde yakalandı | Video
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İstanbul’da duvarlardan tırmanarak girdiği adreslerden hırsızlık yapan ve “Örümcek Adam” olarak adlandırılan şüpheli saklandığı otelde yakalandı!
İlginç olaylar serisi, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Şehit Muhtar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre duvarlardan tırmanarak çok sayıda adrese giren, hırsızlık olaylarına karışan ve "Örümcek Adam" olarak adlandırılan O.Ö. isimli şüpheli, Beyoğlu İlçesi'nde kaldığı bir otelde yakalandı. Son iki olayında peş peşe girdiği beş adresten 15 adet musluk, beş adet kapı kolu, batarya ve iki adet dizüstü bilgisayar çalan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.