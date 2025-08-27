Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 27.08.2025 | 10:43 Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çalınan otomobil, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Kahramanmaraş’ta bulunurken, olaya karışan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Ağustos 2025 günü saat 15.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Yenifarsak Köyü'nde meydana geldi. B.H. (32) isimli vatandaşa ait 34 PKC 35 plakalı Tofaş marka otomobil çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda otomobil hırsızlığını D.B. (21) ve M.K. (25) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Köyü'nde yakalandı. Oto tamir ve kaporta işleriyle uğraştıkları öğrenilen şahısların, çaldıkları aracı parçalara ayırdıkları ve bazı parçaları satmaya hazırlandıkları belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından otomobil ve sökülen parçalar sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan D.B. ve M.K., Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.