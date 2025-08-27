Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çalınan otomobil, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Kahramanmaraş’ta bulunurken, olaya karışan 2 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan D.B. ve M.K., Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
