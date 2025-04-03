Osmaniye’de devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı | Video
Osmaniye'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
03:55
Koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi | Video 03.04.2025 | 09:15
00:24
Bingöl’de asayiş olayına karışan 7 kişi yakalandı | Video 03.04.2025 | 08:53
03:19
Başakşehir’de tamir atölyesinde yangın | Video 03.04.2025 | 08:51
01:05
Osmaniye’de devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı | Video 03.04.2025 | 08:51
02:43
Şişli’de eğlence mekanında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 03.04.2025 | 08:51
00:31
Ayakkabı atölyesinde korkutan yangın | Video 02.04.2025 | 17:13
00:26
00:40
Havaya ateş edenleri uyardı, çıkan tartışmada öldürüldü | Video 02.04.2025 | 16:18
01:04
Adana'da feci kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 7 yaralı! | Video 02.04.2025 | 15:54
01:40
01:57
Bağcılar’da çatışmada yaralanan bekçi şehit oldu | Video 02.04.2025 | 15:17
09:45
00:44
Çorum'da 3 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 2 yaralı | Video 02.04.2025 | 14:11
00:51
Batman-Kozluk yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı | Video 02.04.2025 | 14:01
01:57
Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada | Video 02.04.2025 | 13:42
00:55
04:08
İstanbul’da müsilaj yeniden ortaya çıktı | Video 02.04.2025 | 12:23
01:04
03:03
Erzurum'da servis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 02.04.2025 | 12:03