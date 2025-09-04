Osmaniye'de otomobil direğe çarptı: Kazada genç sürücü hayatını kaybetti | Video
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Hüseyin Kütük yaşamını yitirdi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
