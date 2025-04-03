Osmaniye'de pes dedirten olay! Çaldığı otomobille gelip camii duvarını kırıp kuyumcu soydu | Video
Osmaniye’de oto sanayiden otomobil çalan hırsız depremde hasar alan camiinin duvarı delerek kuyumcuyu soydu. Çaldığı otomobille kuyumcuya geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinde detaylı inceleme yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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