Video Yaşam Osmaniye'de pes dedirten olay! Çaldığı otomobille gelip camii duvarını kırıp kuyumcu soydu | Video
Osmaniye'de pes dedirten olay! Çaldığı otomobille gelip camii duvarını kırıp kuyumcu soydu | Video

Osmaniye'de pes dedirten olay! Çaldığı otomobille gelip camii duvarını kırıp kuyumcu soydu | Video

03.04.2025 | 11:57

Osmaniye’de oto sanayiden otomobil çalan hırsız depremde hasar alan camiinin duvarı delerek kuyumcuyu soydu. Çaldığı otomobille kuyumcuya geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Refik Cesur bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto sanayiden otomobil çalan hırsız 6 Şubat depremlerinde hasar alan Yeşilova Camii'nin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcu dükkanını soyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanını açan Ali Can Poyraz, altınlarının çalındığını fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinde detaylı inceleme yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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