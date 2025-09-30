Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 30.09.2025 | 15:27 Bursa'da bir otobüs sürücüsünün yoğun trafikte ilerlerken durak dışı başka yerde inmek isteyen kadın yolcularla yaşadığı tartışma bir başka yolcu tarafından saniye saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nilüfer ilçesinde durak harici başka yerde durmayacağını ifade eden sürücüye otobüsün camlarına vurarak tepki gösteren bir kadın, otobüs sürücüsünü polise ihbar etmekle korkutmak istedi. Bunun üzerine polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirten otobüs sürücüsü kadınların aşırı tepkisi sonrası otobüsün kapılarını açıp "haydi boşalt boşalt!" diye bağırarak yolcuları aşağıya indirmek istedi. Bu sefer de kadın yolcular aşağıya inmeyince sürücü çareyi kendisi aşağıya inmekte buldu. İzmir yolu üzerindeki bir AVM'nin önünde bulunan otobüs durağına otobüsü parkeden sürücü aşağıya inip sigara yaktı. Bu duruma daha da öfkelenen kadınlar işlerine geç kalıklarını belirterek uzun süre sürücüyü ikna edebilmek için dil döktü. Bir süre otobüse binen sürücü otobüsü çalıştırıp yoluna devam etti.