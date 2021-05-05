Otobüsün sıkıştırdığı moto kurye yola savruldu | Video

Şişli’de siparişi yetiştirmek üzere seyreden moto kurye otobüsün sıkıştırması sonucu kontrolü kaybederek yere savruldu. Yaralanan genç motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılırken, meslektaşları başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, geçtiğimiz 15 Nisan Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre moto kurye yapan Aykut Ozan (27), siparişi yetiştirmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken otobüsün sıkıştırdığı moto kurye, dengesini kaybederek düştü. Kazada genç moto kurye yaralandı.

Gencin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak trafiği akışını sağladı.

MESLEKTAŞLARI BAŞINDAN AYRILMADI

Kazayı gören yaralı kuryenin meslektaşları ise yanına gelerek başına sağlık ekiplerini bekledi. Yaralı genç, motosikletli sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, "Belediye otobüsü motosikletliyi sıkıştırmış. Baktım ki adam yerde, kuryeymiş. Durumu iyiydi, ben yerde yatarken gördüm. 'Belim' diye söylendi, aklı başındaydı. Otobüs şoförü gitti, sonra ambulans geldi" dedi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.