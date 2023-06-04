Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı | Video
Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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