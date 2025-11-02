Video Yaşam Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir'in üzerine devrildi | Video
02.11.2025 | 14:34

ÇORUM'un İskilip ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp, kaldırımda bisiklet süren Muhammet Emir Şahin'in (12) üzerine devrildi. Yaralanan Şahin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Tosya yolunda meydana geldi. Emre Erken'nin (20) kontrolünü kaybettiği 19 ABT 612 plakalı otomobil, takla atarak kaldırıma savruldu. Bu sırada bir yakınıyla bisiklet süren Muhammet Emir Şahin aracın altında kalarak yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla aracın altından çıkarılan Şahin, ekipler tarafından ilk olarak İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sürücü Emre Erken gözaltına alındı.

