Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video
Kastamonu’nun Cide ilçesinde karşıya geçmek için yolda duran yayaya, kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Yere düşen yayanın üzerinden otomobil geçti. Kaza anı ise anbean kameraları yansıdı.
Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktan dönen aracın, yolun kenarında bekleyen yayaya çarptığı ve yere düşen yayanın da üzerinden geçtiği görülüyor.
İkinci bir kaza da Ağlı ilçesinde yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan KGYS görüntülerinde, Haziran ayında Ağlı ilçesinde gerçekleşen kazanın görüntüleri de paylaşıldı.
Ağlı ilçesinde kavşakta ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada; otomobilin takla attıktan sonra sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
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