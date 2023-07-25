Video Yaşam Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video
Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video

Otomobil karşıya geçmeye çalışan yayanın üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video

25.07.2023 | 16:20

Kastamonu’nun Cide ilçesinde karşıya geçmek için yolda duran yayaya, kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Yere düşen yayanın üzerinden otomobil geçti. Kaza anı ise anbean kameraları yansıdı.

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Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki N.Ü. idaresindeki Lada marka plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında karşıya geçmek için bekleyen 50 yaşındaki yaya O.K.'ye çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan ve yere düşen O.K.'nin üzerinden araç geçti. Kazada yaralanan O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. O.K.'nin yapılan muayenesinde vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kadın sürücü N.Ü. ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktan dönen aracın, yolun kenarında bekleyen yayaya çarptığı ve yere düşen yayanın da üzerinden geçtiği görülüyor.

İkinci bir kaza da Ağlı ilçesinde yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan KGYS görüntülerinde, Haziran ayında Ağlı ilçesinde gerçekleşen kazanın görüntüleri de paylaşıldı.

Ağlı ilçesinde kavşakta ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada; otomobilin takla attıktan sonra sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

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