Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video

18.09.2025 | 16:16

Bitlis'te yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten düşen otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

