Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video
Bitlis'te yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten düşen otomobildeki 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 18.09.2025 | 16:16
00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16
03:46
00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34
01:26
04:02
03:25
16:48
04:17
00:55
02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08
02:32
01:31
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 17.09.2025 | 10:57
00:44
01:18
Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47