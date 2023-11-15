Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video
Tekirdağ’da köpeğiyle birlikte karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası kadın köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti.
Kaza sonrası genç kadın, köpeğiyle birlikte metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Köpek de olay yerinde öldü.
Sürücü İ.S. ifadesi alınmak üzere Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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