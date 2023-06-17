Otomobiline park yeri aradı, sınava geç kaldı | Video 17.06.2023 | 15:07 Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulun yakınında otomobiline park yeri arayan öğrenci, beraberindeki arkadaşıyla 5 dakika gecikince salona alınmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Batı Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar saat 09.30'dan itibaren kontrolleri yapıldıktan sonra salona alındı. Saat 10.00'dan sonra görevliler sınav salonlarına öğrencileri almadı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir üniversite öğrencisi adayı, arkadaşıyla otomobilini park etmek için yer ararken sınava yetişemedi.Yerleşkeye otomobille gelen iki arkadaşı fark eden görevliler 'Son 1 dakika kaldı. Aracı burada bırakıp koşun' uyarısı yaptı. Sürücü otomobilini park edip arkadaşıyla koşarak okulun kapısına geldi. Sınava 5 dakika geciken 2 arkadaş, görevlilere sınav belgelerini gösterdi. Salon görevlilerinin "'Size arabayı bırakın sınava girin' dedik ama duymadınız" sözlerine, öğrenciler "Anlamadık. 'Arabayı bırakın' diyince, park edin anladık. Giremiyor muyuz?" diye cevap verdi. Salona alınmayan iki arkadaş sınava girememenin üzüntüsünü yaşadı.Bir başka aday da görevlilere, araç trafiğinin yoğun olmasından dolayı sınava geciktiğini anlattı. Görevlilere, "İzin verin gireyim lütfen. Trafiğe takıldım" diye seslenen üniversite öğrencisi adayı salonuna alınmayınca üzgün şekilde okuldan ayrıldı.