Otomobiline park yeri aradı, sınava geç kaldı | Video
Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulun yakınında otomobiline park yeri arayan öğrenci, beraberindeki arkadaşıyla 5 dakika gecikince salona alınmadı.
Yerleşkeye otomobille gelen iki arkadaşı fark eden görevliler 'Son 1 dakika kaldı. Aracı burada bırakıp koşun' uyarısı yaptı. Sürücü otomobilini park edip arkadaşıyla koşarak okulun kapısına geldi. Sınava 5 dakika geciken 2 arkadaş, görevlilere sınav belgelerini gösterdi. Salon görevlilerinin "'Size arabayı bırakın sınava girin' dedik ama duymadınız" sözlerine, öğrenciler "Anlamadık. 'Arabayı bırakın' diyince, park edin anladık. Giremiyor muyuz?" diye cevap verdi. Salona alınmayan iki arkadaş sınava girememenin üzüntüsünü yaşadı.
TRAFİĞE TAKILDIM
Bir başka aday da görevlilere, araç trafiğinin yoğun olmasından dolayı sınava geciktiğini anlattı. Görevlilere, "İzin verin gireyim lütfen. Trafiğe takıldım" diye seslenen üniversite öğrencisi adayı salonuna alınmayınca üzgün şekilde okuldan ayrıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:18
Sakarya'da asırlık yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu | Video 17.06.2023 | 15:47
02:39
Kontrolden çıkan cip pastaneye daldı! O anlar kamerada | Video 17.06.2023 | 15:33
00:46
Apartmanda tarım ilacı zehirlenmesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 17.06.2023 | 15:31
01:05
Otomobiline park yeri aradı, sınava geç kaldı | Video 17.06.2023 | 15:07
00:12
Bursa'da trafik ekibi, motosikletle sınava yetiştirdi | Video 17.06.2023 | 15:07
01:48
Sulama kanalında cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki çocuğa acı veda! | Video 17.06.2023 | 15:07
04:24
YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı | Video 17.06.2023 | 14:47
00:16
Kaçak göçmenler gözaltına alındı… 154 bin 880 lira ceza kesildi | Video 17.06.2023 | 14:25
01:45
Merada otlatma kavgası: 4 yaralı | Video 17.06.2023 | 14:49
01:39
Kocaeli'nde suya gömülen otomobili böyle kurtardılar | Video 17.06.2023 | 14:29
00:15
Bursa'da şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 17.06.2023 | 09:05
01:59
Çakmakla oynayan çocuklar evin çatısını yaktı | Video 17.06.2023 | 14:03
00:13
00:22
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 17.06.2023 | 13:52
00:46
Gaybubet Operasyonu'na 12 tutuklama... | Video 17.06.2023 | 13:51
05:20
02:25
Sağanak yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi | Video 17.06.2023 | 13:01
00:42
Tekirdağ'da silah operasyonunda 4 gözaltı | Video 17.06.2023 | 12:54
00:40
01:48
Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu: 5 kişiyi tutuklandı | Video 17.06.2023 | 11:38